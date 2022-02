Mullune esiliiga võitja lõi Bayernile esimesel poolajal neli väravat

Robert Lewandowski tabamus viis Bayerni 9. minutil juhtima, kuid viis minutit hiljem viigistas Christopher Antwi-Adjei seisu. Avapoolaja lõpus lõi Bochum Bayerni võrku veel kolm väravat. Kõigepealt mängis 37. minutil Bayerni keskkaitsja Dayot Upamecano palli karistusalas käega ning Bochumile määratud penalti realiseeris Jürgen Locadia.

Kolm minutit hiljem suurendas kodumeeskonna eduseisu Cristian Gambo tabamus ning minut enne vaheaega lõi Bochumi neljanda värava Gerrit Holtmann. Paarkümmend minutit enne lõpuvilet lõi Robert Lewandowski ühe värava tagasi, ent tiitlikaitsjal polnud liigahooaja neljandast kaotusest pääsu.

️ The twelfth of February, two thousand and twenty-two. Remember this day. The day @VfLBochum1848EN ran RIOT over @FCBayernEN in the #Bundesliga. pic.twitter.com/npvHOT7miV