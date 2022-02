Sterlingu kübaratrikk juhtis Man City kindla võiduni

Kübaratrikiga sai hakkama Raheem Sterling, kes tegi skoori 31., 70. ja 90. minutil. 48. minutil skooris ka Phil Foden.

Kaks samade meeskondade eelmist omavahelist kohtumist olid lõppenud Manchester City 5:0 võiduga, aga ka 4:0 võit oli täiesti piisav, et kasvatada edu teisel kohal oleva Liverpooli ees tosinale silmale.

Manchester City linnarivaal Manchester United piirdus kodus Southamptoni vastu 1:1 viigiga. Jaden Sancho viis 21. minutil Man Unitedi juhtima, aga 48. minutil viigistas Che Adams.

Southamptoni eelmine visiit Old Traffordile mullu 2. veebruaril oli lõppenud Unitedi lausa 9:0 võiduga, aga viimasel ajal on Lõuna-Inglismaa klubi näidanud head vormi, sest kümne kohtumise peale on saadud vaid üks kaotus.

Tabelitipp: 1. Manchester City 63 punkti (25 mängust), 2. Liverpool 51 (23), 3. Chelsea 47 (24), 4. West Ham United 40 (24), 5. Manchester United 40 (24), 6. Arsenal 39 (22), 7. Tottenham Hotspur 36 (21), 8. Wolverhampton Wanderers 34 (22).