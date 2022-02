Alutaguse maratoni võitis kodurajal Andres Juursalu

44 km maratoni esikohale sõitis end kodurajal Andres Juursalu (Suusasemud I) ajaga 2:01.38, talle järgnesid Sander Linnus (Team Kaitsevägi) ajaga 2:02.03 ning Alvar Ratt ajaga 2:04.19.

"Suurepärane tunne on. 5 km enne lõppu üritasin Sander Linnuse eest ära saada ja väikse vahe sisse teha. Ta küll võttis vahepeal järgi, aga ma ikka suutsin eest ära minna," kirjeldas võitja Juursalu, kes pidas oma esimesed suusavõistlused just Alutagusel.

Naistest oli kiireim taas Tatjana Mannima (Suusasemud I) ajaga 2:09.06. Teisele kohale sõitis end Merilin Jürisaar (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 2:10.56, kolmandale Reeda Tuula-Fjodorov (AT Spordiklubi) ajaga 2:22.47.

"Alguses võtsin suhteliselt rahulikumalt, kuid kui lõpupoole nägin, et Merilin on lähedal, siis panin ikka tempot juurde ja vahe suurenes. Mul on väga hea meel, et ta pakub mulle konkurentsi. Rada oli väga hea ja kõva, nii et võin maratoniga igati rahul olla," rõõmustas Mannima, kes läheb ka järgmisel pühapäeval 48. Tartu Maratoni starti.

22 km distantsil näitasid oma kiirust Richard Piho (CFC) ajaga 1:07.03 ning Emma Roberta Rajando (Nõmme SK) ajaga 1:16.18. Samuti toimusid lastesõidud.

Lisaks toimus reede õhtuhämaruses 3. Alutaguse Öömaraton, kus pealampide valguses läbiti 22 kilomeetrit. Öömaratonil aega ei võetud ehk osalejaid nautisid öiseid radasid vabatehnikas ilma võistlejate paremusjärjestuse välja selgitamiseta. Nii Öömaratonist kui ka päevasest maratonist võttis osa Kersti Kaljulaid.

23. Alutaguse maratoni peakorraldaja Robert Peetsi sõnul sujus maraton igati. "Võistlusrada oli mõnus, päike paistis ning osalejatel tujud head. Metsa all on meeter lund, saime ka eelnevalt natuke sulailma, seega saime võistlejatele kolme jälge terve raja ulatuses pakkuda," lausus Peets.