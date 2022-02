Eesti meistriteks suusaorienteerumise sprindis tulid Kudre ja Jaama

Padise terviseradade heade ja laiade suusaradade võrku oli rajameister Tiit Tatter täiendanud paljude kitsamate radadega ja tulemuseks oli suusaorienterumiseks suurepäraselt sobiv maastik ja radade võrgustik. Pärast sulailmasid saabunud külmakraadid tegid rajad jäiseks ja kiireks, mistõttu pidid võistlejad rajal sprindile kohaselt kiireid otsuseid langetama ja orienteerumisvead olid kerged tekkima.

Naiste põhiklassis ei startinud valitsev maailmameister Daisy Kudre (OK Peko), kes harjutab praegu Šveitsis eesmärgiga olla tippvormis märtsis Soomes toimuval MM-il. Üks tänastest medalipretendentidest Epp Paalberg (Rakvere OK) jäi starti ligi neli minutit hiljaks ja see juhtum jättis ülekaaluka võidu võimaluse Doris Kudrele (OK Peko), mille viimane eksimatult ka ära kasutas. Linnulennult 3,3-kilomeetrisel rajal võitis ta kulla kahe minuti ja 11-sekundilise eduga.

Medalikolmik kujunes järgmiseks:

1. Doris Kudre (OK Peko) - 14.58

2. Mari Linnus (OK Peko) - 17.09

3. Jonne Rooma (OK Jõhvikas) - 18.06

Doris Kudre: "Nägin enne starti, et minu peakonkurent Epp Paalberg on õnnetul kombel starti hiljaks jäänud ja see võttis kõik pinged maha. Seepärast sõitsin pingevabalt ja mul on hea meel, et suutsin väga hea libisemisega kiirel rajal oma orienteerumise kogu aeg kontrolli all hoida ja veatu soorituse teha."

Meeste põhiklassi rada oli linnulennult nelja kilomeetri pikkune ja kullapretendentideks võis enne võistlust pidada eelkõige Mattis Jaamat ja Kevin Hallopit (mõlemad OK Peko). Võistluse käigus kandsid mõlemad favoriidikoorma auga välja. Esimese poole rajast läbisid nad väga tasavägiselt, kuid raja teises pooles pani Jaama oma paremuse maksma pisut paremate teevalikutega.

Meeste medalikolmik:

1. Mattis Jaama (OK Peko) - 15.08

2. Kevin Hallop (OK Peko) - 15.40

3. Sander Pritsik (Rakvere OK) - 16.55

Juunioridest tulid Eesti meistriteks Birgit Rõõm (OK Ilves) ja Olle Ilmar Jaama (OK Peko).