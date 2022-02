Kontaveidi vastane Dubai turniiri avaringis on ajalugu teinud egiptlanna

Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 9.) esimene vastane järgmisel nädalal algaval kõrgetasemelisel Dubai WTA turniiril on egiptlanna Mayar Sherif (WTA 66.).

Kontaveit ja Sherif ei ole varem omavahel kohtunud.

Hetkel Peterburi turniiril mängivale eestlannale on Dubai turniiril antud seitsmes asetus. Esimese asetusega mängib valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 2.) ning teine asetus on tšehhitar Barbara Krejcikoval (WTA 3.). Neljanda asetusega mängiv hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 6.) kohtub avaringis Austraalia lahtiste finalisti ameeriklanna Danielle Collinsiga (WTA 11.).

Kontaveidiga mängiv egiptlanna Sherif on teinud ajalugu, olles esimene Egiptuse naismängija, kes on pääsenud suure slämmi turniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse. Sellega sai ta hakkama 2020. aastal Prantsusmaa lahtistel. 2021. aastal tegi ta ajalugu Austraalia lahtistel, olles esimene egiptlanna, kes on võitnud suure slämmi turniiril matši. 2020. aastal jõudis Sherif ka Tokyo olümpiamängudele ning mängis Cluj-Napoca turniiril finaalis.