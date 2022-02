Võrkpalli Balti liigas selguvad veerandfinalistid

17. veebruaril algavates veerandfinaalides kohtuvad võistkonnad järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5, vahendab Volley.

Algselt pidi toimuma kuus kohtumist, ent Jekabpilsi Luši andis reedel teada, et ei tule mitme mängija puudumise tõttu laupäevasele mängule TalTechiga kohale ning Eesti klubi teenis seega loobumisvõidu ja tabelisse kolm punkti. Jekabpilsi pühapäevane kohtumine Pärnu Võrkpalliklubi vastu toimub.

Liigaliider Tartu Bigbank (43 punkti) on põhiturniiri võidu juba varem kindlustanud ja kohtub veerandfinaalis viimasena play-off'i pääseva Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega (11 punkti), kel enam tabelis kerkida pole võimalik.

Teisel kohal on 33 punktiga TalTech, kellest samuti keegi enam mööduda ei saa. Nende vastane on veerandfinaalis 18 punktiga seitsmendal kohal olev RTU/Robežsardze/Jurmala, kel rohkem mänge pole.

Kohtadele kolmas kuni viies käib tihe rebimine. Kolmas on tabelis hetkel Gargždai Amber-Arlanga 25 punktiga ja neil on ees kohtumised Tallinna Selveri ja Bigbankiga. Tallinna Selver on samuti 25 punktiga tabelis hetkel neljas ja Gargždai mäng on nende jaoks põhiturniiri viimane.

Head võimalused viiendalt kohalt neljandaks või kolmandaks tõusta on Pärnu Võrkpalliklubil (23 punkti), keda ootavad ees mängud Daugavpilsi ja kuuendal kohal oleva Jekabpilsi Lušiga (19 punkti).

Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, seejärel võitude arvu, siis geimide ja punktide suhet ning viimasena omavaheliste mängude tulemusi. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniir toimub 25.-26. veebruaril Tartus A le Coqi spordihoones.

Nädalavahetuse mängud:

Laupäev, 12. veebruar:

Kell 16.00 (Pärnu spordihoones) - Pärnu VK vs Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme

Kell 18.00 (Sõle spordihoones) - Tallinna Selver vs Gargzdai Amber-Arlanga

Pühapäev, 13. veebruar:

Kell 14.00 (Tartu Ülikooli spordihoones) - Tartu Bigbank vs Gargzdai Amber-Arlanga

Kell 16.00 (Pärnu spordihoones) - Pärnu VK vs SK Jekabpils Luši

Kell 19.00 (TalTechi spordihoones) - TalTech vs Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme