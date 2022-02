Eestlased olid NCAA üliõpilasliigas taas võidukad

USA korvpalli üliõpilasliigas käisid möödunud öösel väljakul nii Kerr Kriisa ja Arizona Wildcats kui ka Saint Mary's Galesi esindavad Matthias Tass ja Leemet Böckler. Võidurõõmu said nautida kõik kolm eestlast.

Kerr Kriisa kodumeeskond Arizona Wildcats sai viienda järjestikuse võidu, olles võõrsil 72:60 parem Washington State Cougarsist. Algviisikus alustanud Kriisa viibis väljakul 26 minutit ja viskas selle ajaga kuus punkti (kahesed 0/2, kolmesed 2/5), haaras kaks lauapalli ja andis kaks korvisöötu, vahendab Korvpall24.

Arizona jätkab 11 võidu ja ühe kaotusega Pac-12 konverentsi liidrina, kogu hooaja jooksul on neil kirjas 21 võitu ja kaks kaotust. Associated Pressi koostatud üleriigilises pingereas on Arizona neljandal kohal.

Matthias Tassi ja Leemet Böckleri meeskond Saint Mary's Gaels alistas kodusaalis San Diego Torerose 86:57.

Algviisikusse kuulunud Tassi arvele jäi 19 mänguminutiga kuus punkti (kahesed 2/3, vabavisked 2/2), üks lauapall, kolm resultatiivset söötu ja kolm isiklikku viga. Pingilt sekkunud Leemet Böckler sai 12 minutiga kirja viis punkti, ühe lauapalli ja ühe pallikaotuse.

Saint Mary's hoiab lääneranniku konverentsis kaheksa võidu ja kahe kaotusega jätkuvalt teist kohta, kokku on tänavu võidetud 20 ja kaotatud viis kohtumist. Associated Pressi pingereas on Saint Mary's 22. kohal.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.