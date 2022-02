James Harden saadeti Philadelphiasse, lätlased vahetasid kohad

Philadelphia 76ers omandas James Hardeni mängijaõigused Brooklyn Netsi käest, vastutasuks sai Nets 76ersi käest Ben Simmonsi ja liiga ühe parima kaugviskaja Seth Curry. Samuti siirdus Netsi ridadesse Andre Drummond, kelle eest 76ers sai Netsi kaks drafti esimese ringi valikut ning neljal korral NBA tähtede mängul osalenud Paul Millsapi.

USA meedia andmetel häiris Hardenit meeskonnakaaslase Kyrie Irvingu vaktsineerimatus, mistõttu jättis Irving hooaja alguses mitukümmend kohtumist vahele. Septembri alguses New Yorgi osariigis läbi viidud seadusemuudatus nõuab, et kõik üle 12-aastased inimesed peavad olema vaktsineeritud, et teatud üritustele ning toimumispaikadele pääseda. Seetõttu on Irvingi seni mänginud ainult võõrsil peetud kohtumistes.

Ben Simmons avaldas soovi 76ersi ridadest lahkuda juba suvel ning pole sel hooajal erinevatel põhjustel üheski kohtumises kaasa teinud.

Teise vahetustehingu raames vahetasid omavahel kohad lätlased Kristaps Porzingis ja Davis Bertans. Dallas Mavericks loovutas Porzingise Washington Wizardsile tagamängija Spencer Dinwiddie ja ääremängija Bertansi eest.

Samuti jõudsid omavahelise kokkuleppeni San Antonio Spurs ja Toronto Raptors. Raptors saatis Spursi sloveenlasest mängujuhi Goran Dragici ja järgmise aasta drafti esimese ringi valiku, vastutasuks sai Raptors Thaddeus Youngi ja Drew Eubanksi.