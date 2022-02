Doncic püstitas Clippersi vastu karjääri punktirekordi

Luka Doncic viskas avaveerandil 28 punkti. Kohtumise jooksul 14 kaugviskest seitse tabanud sloveeni arvele kogunes veel üheksa lauapalli ja kuus korvisöötu. Dorian Finney-Smith panustas võitu 12 punkti ning Jalen Brunson ja Reggie Bullock tõid mõlemad 11 punkti. Clippersi resultatiivseim oli Marcus Morris Sr. 21 punktiga.

5️⃣1️⃣ POINTS @luka7doncic was UNSTOPPABLE as he set a new career-high in points and powered the @dallasmavs to their 4th-straight-win! #MFFL



51 PTS (17-26 FGM)

9 REB

6 AST

7 3PM pic.twitter.com/3BjPr2ErmZ