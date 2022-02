Liverpool vähendas liidriga vahet, Arsenal teenis napi võidu

Liverpool võõrustas Leicester Cityt ja teenis kindla 2:0 võidu. Mõlemad väravad lõi Liverpooli eest portugallane Diogo Jota, kes oli resultatiivne 34. ja 87. minutil.

Liverpool võttis võidu näol revanši eelmise omavahelise kohtumise eest, kui möödunud aasta lõpus pidid Jürgen Kloppi hoolealused tunnistama võõrsil Leicesteri 0:1 paremust.

Liigatabelis on Liverpool 51 punktiga teisel kohal. Liidripositsiooni hoidev Manchester City on üheksa punkti kaugusel, kuid Liverpoolil on üks mäng varuks. Leicester City on 26 punktiga 12. kohal.

Õhtu teises kohtumises alistas Londoni Arsenal võõrsil Wolverhampton Wanderersi 1:0. Mängu ainsa värava lõi 25. minutil Arsenali brasiillasest keskkaitsja Gabriel.

Arsenal paikneb liigatabelis 39 punktiga viiendal kohal, Wolverhampton asetseb 34 punktiga kaheksandal kohal.