Kreete Verlin ohustas Eesti rekordit ja MM-i normi

Kutmani mälestusvõistluste kõige kõrgetasemelisem ala oli naiste 60 meetri tõkkejooks. Stardis olid neli Eesti selle ala tippu: Diana Suumann, Kreete Verlin, Anna Maria Millend ja mitmevõistleja Grit Šadeiko.

Tasavägise jooksu võitis Verlin isikliku rekordiga 8,20. Suumanni aeg oli 8,34 ja sisehooajal üksikaladel võistleval Šadeikol 8,35. Sisemaailmameistrvõistluste norm on 8,16 ehk sama, mis Ksenija Balta Eesti rekord.

"Ma eelmisel aastal tundsin ennast isegi paremini. Praegu sellist tunnet veel ei ole, et ma täitsa-täitsa vormis olen," lausus Verlin ERR-ile. "Nii imelik, kui see ka poleks. Aga mul on hea meel, et ma olen iga start kindalt paremuse suunas liikunud."

"Praegused tipud olid kohal," märkis Šadeiko. "Närveerisin võib-olla rohkem kui tavaliselt - kohe nendega vastamisi minna. Tegin enda kohta väga halva stardi ja sinna see jooks läks. Aga ajaga olen selles mõttes rahul."

Kui tõkkejooksus lahutab Verlinit MM-piletist neli sajandikku, siis siledas 60 meetris kaheksa sajandikku. Täna võitis ta sellegi distantsi isikliku rekordiga 7,38.

"Tõkkejooksu neli sajandikku tundub minu jaoks reaalsem," lausus Verlin. "Aga, noh, kunagi ei tea. Sprindis ka. Nagu kommenteeriti, et esimene 40 meetrit 60 meetris oli hea ja viimane 20 meetrit võib-olla mitte nii hea - kui selle viimase 20 saab ka nii heaks, kui esimese poole, siis miks mitte!"

Ilus tulemus sündis ka naiste kõrgushüppes, kus 17-aastane Karmen Bruus täitis tulemusega 1.81 suvise U-20 MM-i normi. Kolm sentimeetrit kõrgem latt tuli neljapäeval veel kolmel katsel maha.