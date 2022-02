Kokk: kui pole vähemalt rahuldaval tasemel taustsüsteemi, pole ilmselt ka arengut

Endine murdmaasuusataja Kaspar Kokk leiab, et sportlasi hoiab tippspordi juures pidev areng ja selle tagamiseks on vaja luua vastavad tingimused.

Sinu olümpia parim koht oli 19. See oli Torino olümpia ja kuna siis olid medalid, siis sellest väga ei räägitud ja ei räägi praegugi. Praegu on kohad neljandas kümnes ja tagapool ja keegi justkui ei ütle, et midagi on hullusti. Kas mõõtkavad on teistsugused või kuidas sina tulemusi hindad?

Meeldib või ei meeldi - paratamatult asetame kõik taustsüsteemi ja kui seal on juba kümmekond aastat olnud medalid ja kuldmedalid, siis paratamatult 19. koht ülemäära hea ei olegi. Aga olukord, mis on olnud viimased kümme aastat ja mis tegelikult eelnes ka hiilgeajale ja kus heal juhul 20-30-ndad ja tegelikult ka 50-60-ndad kohad on normaalsus, siis täpselt nii ongi. Paratamatult võrdleme ajastuga.

Meil on hästi noor koondis ja kõigil on teoreetiliselt eel üks olümpia ja võib-olla ka kaks. Kuidas hoida neid suusatamise juures, et see ei oleks ühekordne olümpialkäik ja kogu lugu?

Enamikel spordialadel hoiab sportlasi spordi juures pidev areng. Nii üldises plaanis kui ka kohtade paranemine. Et kohad paraneks ja sportlastel oleks motivatsiooni, peame neile suutma pakkuda vähemalt rahuldaval tasemel taustsüsteemi. Kui seda ei suuda pakkuda, siis nähtavasti ei ole arengut ja ilmselt motivatsiooni jätkata.

Homme on pidulik päev - 15 km klassikat ja natuke meie distants. Vanemad inimesed mäletavad. Mis pakud, mis homme juhtuma hakkab?

Kulla peale sõidavad tõenäoliselt kaks meest: [Aleksandr] Bolšunov ja [Iivo] Niskanen. Mis on tavapäratu - kui oleme harjunud, et eraldistardist klassikatehnikasõitudel on norralased kogu väega medaleid ihalemas, siis Norra meeste suusatamise olukord on selline, et eraldistardist klassikas neil polegi väga midagi oodata. Kui, siis [Johannes Hösflot] Kläbolt endalt. Mina isiklikult loodan, et vanameister Dario Cologna teeb imet ja võidab neljandat olümpiat järjest.