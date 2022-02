Tartu Maratoni eelüritused toimuvad suurepäraste rajaoludega

Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt on juba detsembrist saadik rajamasinaga tööd teinud ning rõõmus, et sel talvel lund niivõrd palju on. "Tööd on sel aastal kõvasti, aga see teeb ainult head meelt. Lund on lausa nii palju, et see sulab vist alles jaanipäevaks ära," on ta optimistlik. Ta lisab, et praegune sula teeb raja ainult paremaks ja selle pärast muretseda ei tasu.

Tartu Teatemaratonil on 10. veebruari seisuga kirjas 300 osalejat ehk 75 tiimi. Avatud Raja 63, 31 ja 16 km distantsidel on kokku 190 osalejat.

Teatemaratoni osalejate hulgast leiab laskesuusataja Grete Gaimi ja endise profirattur Alo Jakini. Lisaks on tiimidena osalemas näiteks Keskkonnaagentuur, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Kultuuriministeerium, Playtech, Tervise Arengu Instituut jpt.

Tartu Maratoni eelüritused toimuvad 13. veebruaril. Nädal pärast eelüritusi, 20. veebruaril, toimub 48. Tartu Maraton.