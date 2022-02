Mattias Käidi noorem vend Kristofer sõlmis lepingu Portugali tippklubiga

Noor mängumees liitub Portoga laenulepingu alusel kuni suveni. Peale seda on Portugali klubil võimalik laenulepingu lõppedes omandada eestlase mängijaõigused, kirjutab Tallinna Kalev oma kodulehel.

Eelmisel hooajal 15-aastaselt Kalevi esindusmeeskonnas debüüdi teinud Käit esindas sinivalgeid 11 esiliiga mängus, hooaeg enne seda sai ta U-21 võistkonna eest esiliiga B-s kirja seitse mängu.

Käit sõnas, et leping tähendab tema jaoks väga palju: "Olen kogu aeg tahtnud saada mõnda välismaa tippklubisse. Nüüd, kui olen teinud lepingu, ei tähenda, et olen tehtud mees. Just vastupidi, nüüd alles hakkab töö pihta. Iga päev peab trennis juurde panema ja andma endast maksimumi."

"Olin väga üllatunud, kui esimest korda trenni jõudsin. Treenerid ja mängijad olid väga toredad mu vastu. Ei osanud oodata nii sooja vastuvõttu. Trenni ajal käib töö ja maksimaalne pingutus, aga kui trenn läbi saab, siis visatakse nalja ja lahkutakse riietusruumist alati nägu naerul," muljetas FC Porto uusim eestlasest liige oma esimestest kogemustest meeskonnaga.

Kalevi klubi spordidirektor Joel Lindpere sõnas, et tal on väga hea meel, et just Euroopa tippklubi akadeemiad on huvitatud Eesti poistest: "See on olnud pikk protsess , mis vaikselt pöörab tulemuseks. Meie parimad noored peavad saama oma võimaluse ja niisama ei anta midagi. Kristofer tuli välja pikast vigastusest ja võitles end Kalevi esinduse põhimeheks hooaja lõpus ja sellele järgnes midagi unustamatut noorele mehele. Tema jaoks on alles kõik ees. Soovime talle edu ning kindlasti elame talle kogu klubiga kaasa."