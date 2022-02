Manchester City sai taas kirja võidu, Pukki lõi hooaja kiireima värava

Esimene City värav sündis 40. minutil, kui Riyad Mahrez realiseeris Raheem Sterlingu teenitud penalti. See oli Mahrezi seitsmest mängust kaheksas värav. City teise värava lõi 69. minutil Kevin De Bruyne.

"Mulle avaldab väga mängijate suhtumine muljet," ütles City peatreener Pep Guardiola. "Neil on vaatamata edule ikka soov igas mängus oma tööd teha. Tavaliselt öeldakse neile, et te olete maailma parim meeskond, aga me ei ole maailma parim meeskond. Maailma parim meeskond on Chelsea, parim meeskond on ka Palmeiras. Me ei ole parimad."

Norwich City mängis 1:1 viiki Crystal Palace'iga. Teemu Pukki lõi Norwichi eest Premier League'i selle hooaja kiireima värava, kui oli täpne kohtumise 38 sekundil. Viigivärava lõi 60. minutil Wilfried Zaha, kes ei suutnud seejärel kolm minutit hiljem penaltit realiseerida.

Southampton võitis 3:2 Tottenham Hotspurit. Kohtumise esimene värav läks omaväravana kirja Southamptoni kaitsjale Jan Bednarekile. Poolajapausile mindi viigiseisus, kui 23. minutil oli täpne Armando Broja. 70. minutil viis Son Heung-Min taas Tottenhami ette, kuid vastased suutsid taas viigistada 79. minutil Mohamed Elyounoussi väravast. Kolm minutit hiljem lõi Southamptoni võiduvärava Che Adams.

Tottenham püsib liigatabelis 36 punktiga seitsmendal kohal, Southampton tõusis 28 punktiga kümnendaks.

Aston Villa mängis 3:3 viiki Leeds Unitediga. Kohtumise esimese värava lõi Leeds, kui üheksandal minutil oli täpne Daniel James. Seejärel lõi Villa kolm väravat järjest: 30. minutil Coutinho ning 38. ja 43. minutil Jacob Ramsey. Enne poolajapausi jõudis Leeds kaotusseisu vähendada Jamesi teisest väravast. Kolmanda värava lõi Leedsi eest 63. minutil Diego Llorente.

Tulemused:

Manchester City – Brentford 2:0

Norwich – Crystal Palace 1:1

Tottenham – Southampton 2:3

Aston Villa – Leeds 3:3