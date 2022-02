Raskest seisust välja tulnud Audentese SG/Noortekoondis võttis võidu

Avageim kodusaalis mänginud Audentese SG/Noortekoondise ja külla sõitnud TBD-Biodiscovery Tartu vahel kulges punkt-punkti heitluses kuni 20:20 viigiseisuni, misjärel olid kindlamad võõrustajad, kes asusid 25:21 geimivõiduga mängu juhtima. Teises geimis oli koduvõistkonna ülekaal selge – Audentese SG/Noortekoondis loovutas vaid üheksa punkti, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis 10:3 seisuga juhtima pääsenud TBD-Biodiscovery Tartul oli 24:20 eduseisus kasutada neli geimpalli, kuid viis järjestikus punkti kuulusid koduvõistkonnale. Seejärel said tartlannad veel kaks geimpalli, kuid ka need edu ei toonud. Mõlemapoolsete võimalustega geim lõppes kodupubliku rõõmuks Audentese SG/Noortekoondise 30:28 paremusega, mis tähendas võõrustajate 3:0 (25:21, 25:9, 30:28) võitu.

12-ga plussi jäänud Ragne Rahuoja panustas võitu 19, Karlotta Kattai 14 ja Eva Liisa Kuivonen 12 punkti. Külaliste poolel jõudis kahekohalise tulemuseni vaid Lisette Pihor, kelle arvele märgiti 15 punkti.

Nelja kaotuse kõrvale kuuenda võidu saavutanud Audentese SG/Noortekoondis paikneb 18 punktiga neljandal kohal, TBD-Biodiscovery Tartu on kaheksa punktiga kuues.

