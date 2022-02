Jazz katkestas Warriorsi võiduseeria, Sabonis tegi Kingsi eest debüüdi

Bojan Bogdanovic viskas Jazzi kasuks 23 punkti. Donovan Mitchell lisas 14 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis kaheksa korvisöötu. Jazz mängis ilma Rudy Gobertita, kes on vigastusega väljas. Warriorsi parimad olid Jordan Poole 18 ja Stephen Curry 16 punktiga.

Domantas Sabonis kogus oma debüütmängus Sacramento Kingsi eest 22 punkti ja 14 lauapalli, võites Minnesota Timerwolvesi 132:119. Kingsi parim oli Harrison Barnes 30 punktiga. Timberwolvesi kasuks tõi D'Angelo Russell 29 punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Domantas Sabonis & Jeremy Lamb came up HUGE for the @SacramentoKings in their debut! #SacramentoProud@Dsabonis11: 22 PTS, 14 REB, 5 AST@jlamb: 14 PTS, 6 REB, 5 AST, 2 BLK pic.twitter.com/CpAww1N1R7