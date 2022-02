Eesti jalgpallikohtunik täitis ülesandeid saalijalgpalli EM-i finaalis

Väljakukohtunikena tegutsesid Portugali ja Venemaa vahelises finaalis hispaanlased Juan Jose Cordero Gallardo ja Alejandro Martinez Flores. Ošomkov oli varukohtuniku rollis.

"Ma tahan ühe asja kohe selgeks teha. Mulle tundub, et paljud ei mõista, mida varukohtunik endast kujutab, arvates, et ta istub pingil ja on vajadusel valmis kedagi asendama," lausus Ošomkov portaalile ERR-i venekeelsele portaalile rus.err.ee.

"Tegelikult nii ei ole. Varukohtunikul on samasugune võim ja samasugused kohustused nagu kolmandal kohtunikul. Üks jälgib mängu jooksul üht ja teine teist varumeestepinki. Nii on varukohtunik otseselt mängus sees. Alates eelmisest aastast määravad FIFA ja UEFA igale mängule viis kohtunikku."

Ošomkovi sõnul on neljanda kohtuniku peamiseks ülesandeks tagada, et mängijad ja taustajõud käituvad pingil vastavalt reeglitele. "Tähtis on, et samaaegselt ei teeks sooja enam kui viis mängijat, et varumängijad ei läheks platsile liiga lähedale," selgitas ta.

"Lisaks nii varukohtunik kui ka kolmas kohtunik jälgivad mängu ennast juhul, kui peakohtunik või teine kohtunik jätavad midagi märkamata. Mängu sekkutakse üsna tihti."

Turniiri finaalmängus sai Portugal jagu Venemaast 4:2. "Ma veetsin esimese poolaja Venemaa ja teise Portugali pingi taga. Mõlemad meeskonnad käitusid finaalis väga hästi ega tekitanud mingeid erilisi probleeme," lisas Ošomkov.

Eesti jalgpalliliidu peakohtuniku Hannes Kaasiku sõnul ei tule sääraseid määramisi igal aastal. "Suurepärane, et Grigori Ošomkov valiti sellele turniirile," ütles ta. "See oli esimene kord, kui täiskasvanute futsali Euroopa meistrivõistlustel töötas Eesti jalgpalliliidu kohtunik Loomulikult oleme kõik tema üle uhked."