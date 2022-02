Pärnu alistas pooliku koosseisuga TalTechi

Viiendal kohal paikneval Pärnul on nüüd kogutud 23 punkti ja sel nädalal pidada veel kaks kohtumist ning head võimalused põhiturniiri lõpuks tabelis veelgi kerkida. TalTech jätkab üsna kindlalt teisel kohal 30 punktiga, vahendab Volley.ee.

Et TalTechi meeskonna tabeli teine koht on üsna kindel, otsustas peatreener Janis Sirelpuu viimasel põhiturniiri nädalal mõne mängu ohverdada ehk keskenduda rohkem jõusaalitreeningutele (mida meeskonda pole väga tiheda graafiku tõttu saanud sisuliselt üldse teha) ning mitmeid põhimehi vähemalt osades kohtumistes mitte mängitada. Nii said mänguvaba päeva Martti Keel, Kevin Saar, Rauno Tamme, lisaks on Mihkel Tanila ja Matej Šmidl hädas vigastustega.

Ühtlaselt tegutsenud Pärnu meeskonna edukaim oli rünnakul 14 punktini (+11) jõudnud Markus Uuskari, 12 punktini jõudsid nii Toms Švans (+8) kui Boris Žuhhov (+10). TalTechi ridades oli 13 punktiga (+2) resultatiivseim Kaur Erik Kais.

Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 60% TalTechi 32% vastu, rünnakuprotsent oli samuti parem võitjameeskonnal – 52 vs 40. Servil lõid Pärnu mehed 10 ässa, TalTechi sama näitaja oli 2. Blokis sai Pärnu 8 ja TalTech 6 punkti.

Teises tänases kohtumises läksid vastamisi tabeli lõppu kuuluvad Läti klubid, kus RTU/Robežsardze/Jūrmala alistas 3:0 (25:19, 25:27:25, 25:13) VK BIOLARS/Jelgava MSG.

Laupäeval ja pühapäeval peetakse kuus kohtumist. Põhiturniir lõpeb 13. veebruaril, veerandfinaalid algavad 17. veebruaril.