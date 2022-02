Robert Täht: kui asjad ei toimi, olen esimene mees päästmas

"Tihtipeale ei ole Poola võistkonnad huvitatud lahjematest sarjadest kui Meistrite liiga. Kui otsus võetakse vastu, et osaleme CEV Cupis, siis on eesmärk jõuda finaali ja võtta tiitel. Raske ülesanne, aga kindlasti selliste mõtetega siia tuldi," lausus Täht intervjuus ERR-ile.

"Siin on olnud koosolekud ka enne veerandfinaalseeriat, kus president tõi välja eurosarja olulisust, et hetkel oleks vaja seal hästi esineda, et mingitele sponsoritele end paremini maha müüa või miskit sellist. Kui me juba siin osaleme, siis hea tulemus on ülimalt oluline."

"Esimene mäng olid väga lahtised otsad," lausus Täht. "Eile oli asi natuke kindlam. Aga suures pildis viimased kuu aega ei ole me suutnud mängida oma parimat võrkpalli, millega hooaega alustasime."

"Aga igal võistkonnal tuleb mõõnaperioode sisse. Oluline, kuidas see üle elada ja ellu jääda. Hetkel suutsime ilusti ellu jääda, aga kindlasti oma parimat võrkpalli me täna ei mängi."

Sarja ehk suurimaks favoriidiks tuleb lugeda Venemaa võistkonda Kaasani Zeniiti. "Tõenäoliselt Zeniit purjetab end finaali. Teine suur favoriit Modena oleks pidanud meiega poolfinaalis kohtuma, aga Tours lülitas nad üllatuslikult välja. Tõenäoliselt siis prantslastega poolfinaalis kohtume ka."

Veerandfinaalseerias sisenes Täht mõlemas kohtumises mängu vahetusest. Suurt koormust tema peal ei olnud. Tähe statistilised näitajad polnud seetõttu ka silmatorkavad, aga eestlasega igal juhul arvestatakse. Teda kutsutakse "tuletõrjujaks".

"Kui asjad platsil ei toimi, siis olen esimene mees, kes on midagi päästma saadetud. Viimane kuu ei ole saanud trennides teatud tervisehädade tõttu täielikult pühenduda ja on olnud pigem ellujäämisperiood."

"Kui eesmärk põhimeeskonnas kanda kinnitada on jätkuvalt olemas, siis tuleb aktsepteerida olukorda, et olen esimene vahetusmees," lisas Täht. "Nagu ikka võrkpalluritel, seekord on põlv, mida sai suvel opereeritud."

"Tuleb ettevaatlikult ümber käia. Ei ole enam nii noor ja puhas, et saab iga trenn endast sada protsenti anda. Tuleb väga hoolikalt valida, kuna rohkem push'ida ja millal natuke tagasi hoida."