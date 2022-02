Nõmme Kalju palkas PSG duubelmeeskonnast kaitsja

Nõmme Kalju avaldas kolmapäeval, et sõlmis kolmeaastase lepingu Paris Saint-Germaini duubelmeeskonnas pallinud keskkaitsja Yohan Mannonega.

"Mul on hea meel Kaljuga liitumise üle, sest pärast häid esitusi PSG-s oli mul mitmeid pakkumisi Euroopa klubidest. Valisin sisetunde järgi oma järgmiseks koduks Eesti. Peale seda kui PSG spordidirektorid mulle Kalju projektist rääkisid, tekkis tunne, et soovin sellest osa saada," ütles Mannone Nõmme Kalju kodulehele.

Mannone sõnul on Kalju ambitsioonikas klubi ja töötab tõsiselt oma parema tuleviku nimel. "Eduka hooaja tegemiseks on kõik tingimused olemas, klubil on hea peatreener, head mängijad, Euroopa partnerklubid ja kogu kollektiiv töötab ühes rütmis oma eesmärkide saavutamise nimel. Mõistagi hindan kõrgelt Kalju ajalugu ja Kuno [Tehva - toim.] kõigi aastate jooksul tehtud tööd."

"Minu eesmärk Eestisse tulles on võita Kaljuga tiitleid ja mängida Euroopas. Ootan hooaega, et väljakul endast klubi, meeskonna ja fännide heaks kõik anda," lisas Mannone.

"Pariisis lepingut omanud jalgpalluri üleminek sai teoks tänu headele suhetele PSG juhtkonnaga. Märksõnadena saan ühelt poolt esile tõsta solidaarsust ning teiselt poolt mängija sportlikke ambitsioone. Usun, et PSG ja Kalju vaheline koostöö Yohani osas asetab kogu Eesti jalgpalli heasse valgusesse, näidates, et Premium liiga on koht, kuhu soovivad ka sellise klubi jalgpallurid mängima tulla," kommenteeris üleminekut Kalju president Kuno Tehva.

26-aastane prantslane on lisaks PSG duubelmeeskonnale kuulunud ka Prantsusmaa madalamate liigade klubidesse AS Beauvais Oise, USM Senlis ning Racing Club de France.

Mannone on juba osalenud Kalju treeningutel ja kahes sõprusmängus. Prantslane võib nõmmekate eest väljakule joosta juba kolmapäeval, kui Taliturniiri raames kohtutakse Viljandi jalgpallihallis Tartu Tammekaga.