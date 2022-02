Kõrgetasemeline võistlus toob Otepääle üle 200 suusataja seitsmest riigist

"Üldjoontes on ettevalmistused kulgenud sujuvalt ja oleme nädalavahetuseks igati valmis. Õnneks on ka ilmaolud meid soosinud, mistõttu lumega sel aastal muret ei ole. Küll aga valmistab mõningast peavalu omikrontüve kiire levik, mille tõttu on osade sportlaste osalemine küsimärgi all. Seetõttu peab alati varuks olema ka plaan B," selgitas võistluste juht Kristjan Külm.

Ehkki kõigi suusakoondiste tipud viibivad praegu Pekingi taliolümpiamängudel, on sellest hoolimata oodata väga kõrgetasemelist võistlust. Ainuüksi Norrast tuleb Otepääle 100 võistlejat.

"Olümpiale pääses igast riigist maksimaalselt neli-viis sportlast, aga koondised on nii suured, et tipptasemel sõitjaid on tegelikult palju rohkem. Seetõttu arvan, et Scan Cup oma taseme poolest MK-etapile väga alla ei jää," ütles Skandinaavia karikavõistlustel Eesti murdmaakoondise eest vastutav Asko Saarepuu.

Võistlustel osaleb üle 200 sportlase seitsmest erinevast riigist. Lisaks Eesti omadele tulevad kohale ka Soome, Rootsi, Norra, Kanada, Venemaa ja Läti suusatajad.

Eesti koondisse kuuluvad Skandinaavia karikavõistlustel Kaarel Kasper Kõrge, Kristjan Koll, Karl Sebastian Dremljuga, Kaspar Päärson, Hanna-Brita Kaasik, Teesi Tuul, Johanna Udras ja Teiloora Ojaste. Mitmele Eesti koondise liikmele on Scan Cup viimaseks stardiks enne veebruari viimasel nädalal Norras Lygnas toimuvaid juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlusi.

Skandinaavia karikavõistlused kestavad 11.-13. veebruarini. Reedel toimuvad vabatehnika sprindid, laupäeval meeste 30 km ja naiste 20 km klassikadistantsid ning pühapäeval naiste 10 km ja meeste 15 km klassikasõidud.