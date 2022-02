Leedu korvpallitäht siirdus Sacramento Kingsi ridadesse

Viimasel kahel aastal NBA tähtede mängul osalenud Domantas Sabonis siirdus vahetustehinguga Sacramento Kingsi ridadesse. Kuuemehelise vahetustehinguga saatis Indiana Pacers Sacramento Kingsi ka Justin Holiday ja Jeremy Lambi. Samuti sai Kings Pacersi 2023. aasta drafti teise ringi valikuõiguse.

Domantas Sabonis on sel hooajal 47 kohtumises keskmiselt visanud 18,9 punkti, haaranud 12,1 lauapalli ja andnud viis korvisöötu.

Vastutasuks sai Pacers 2020. aastal esimeses ringis valitud Tyrese Haliburtoni, liiga ühe parima kaugviskaja Buddy Hieldi ja Cleveland Cavaliersiga 2016. aastal meistriks tulnud Tristan Thompsoni.

"See on väga põnev vahetustehing, mis kindlasti mõjutab meeskondade edasist käekäiku. Me saime kolm väga head mängijat. Tyrese on väga hea noormängija, kellel on veel palju arenguruumi. Nii noort ja talendikat mängujuhti on raske leida," kommenteeris vahetustehingut Pacersi peatreener Rick Carlisle.

Eelmisel hooajal esimest korda pärast 2015. aastat play-off'idest eemale jäänud Indiana Pacers pole ka sel hooajal uue peatreeneri käe all paremat minekut näidanud. Käimasoleval hooajal on Pacersil kirjas 19 võitu ja 33 kaotust ning viimases viies mängus on tunnistatud ainult kaotusi.

Sacramento Kings üritab seevastu esimest korda alates 2006. aastast jõuda play-off'idele, kuid hetkel on meeskond viimasest play-off'i kohast kolme võidu kaugusel.