Tiitlikaitsja Bucks võttis Lakersi vastu veenva võidu

Milwaukee Bucks läks avaveerandi keskel Giannis Antetokounmpo kaugviskest 15:12 juhtima ja eduseisu ülejäänud kohtumise jooksul käest ei andnud. Esimese poolaja võitis Bucks 78:56 ning kolmanda veerandaja keskpaigaks oli tiitlikaitsjal koguni 30-punktiline eduseis. Viimasel veerandajal suutis Lakers kaotusseisu vähendada, kuid Bucks teenis kindla 131:116 võidu.

Võitjate eest tegi kaksikduubli Antetokounmpo, kes viskas 35 minutiga 44 punkti ja haaras 14 lauapalli. Samuti jäi kreeklase arvele kaheksa korvisöötu, kaks blokki ja üks vaheltlõige. Viis kaugviset tabanud Bobby Portis tõi 23 punkti ja Khris Middletoni arvele jäi 21 punkti.

Lakersi resultatiivseim oli LeBron James 27 punktiga, Anthony Davis panustas 22 punktiga. Neljanda järjestikuse võidu teeninud Milwaukee Bucks (35-21) tõusis võiduga idakonverentsis teisele kohale, Lakers (26-29) hoiab läänekonverentsis üheksandat kohta.

44 POINTS for Giannis

14 boards, 8 assists, 0 turnovers

17-20 FGM, 2-2 3PM

20 straight with 25+ points

4 straight @Bucks wins



What more can we say about @Giannis_An34? pic.twitter.com/MM08UThTRW