Žalgirise kurb seeria ei taha lõppeda, Euroliiga liidril oli närune päev

Žalgiris võitis kodupubliku ees küll avaneljandiku 18:17 ja pääses kõigil veerandaegadel ka juhtima, aga ei suutnud ikkagi üheksandast järjestikusest kaotusest pääseda. Viimati maitses Leedu klubi Euroliigas võidurõõmu detsembri teisel päeval, kui alistati Sander Raieste koduklubi Baskonia.

Lukas Lekavicius viskas Kaunase resultatiivseimana 16 punkti ja jagas viis korvisöötu, Tyler Cavanaugh lisas 13 punkti ja kuus lauapalli. Malcolm Delaney viskas Milano eest üleplatsimehena 20 silma, 11 punkti ja kümme lauapalli noppinud Kyle Hinesist sai teisipäeval Euroliiga ajaloo enim ründelaudu kogunud mängija.

Teises teisipäevases vastasseisus ei suutnud kohtumist üheksamängulise võiduseeria pealt alustanud Madridi Real end kolme veerandajaga üldse käima saada: Fenerbahce vastu oldi poolajaks taga 17:27, sealjuures viskasid meeskonnad teisel veerandajal kahe peale vaid 17 punkti ning 30 mänguminutiga oli Real suutnud koguda 30 silma. Lõpuks pidi Euroliiga liider vastu võtma 51:66 kaotuse.

Fenerbahce eest viskas Marko Guduric 12 punkti, Melih Mahmutoglu ja Dyshawn Pierre'i arvele jäi kaks vähem. Väljakult viskeid vaid 29-protsendiliselt tabanud Reali eest jõudsid kahekohalise punktisummani 14 punkti visanud Walter Tavares ja 12 punkti toonud Sergio Llull, ent kui neist esimene tabas seitsmest viskest kuus, läbisid Llulli 15 üritusest korvirõnga kolm.

Kehvale päevale vaatamata jäi Real (20-4) Euroliiga liidriks, Barcelonal on teisena 19 võitu ja viis kaotust ning Milanol kolmandana 16 võitu ja seitse kaotust. Žalgiris on kolme võidu ja 19 kaotusega viimane, nende ees on kaks võitu enam kogunud teine Euroliiga raudvara Panathinaikos.