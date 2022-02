Mariel Merlii Pulles: ootasin kindlasti natuke rohkemat

"Ma ootasin kindlasti natuke rohkemat. Ma ei teagi, mis valesti sai tehtud," lausus ta ERR-ile. "Rajal ma ei suutnud seda teha, mida tegelikkuses ootasin. Ma ei ütleks, et ma väsinud või tuim oleks, aga midagi on valesti - see selgub hiljem, kui on tehtud analüüs."

Pulles jäi rahule ilmaoludega ja lisas, et merepinnast kõrgel olemine rolli ei mänginud. "USA-s olen võistelnud isegi kõrgemates kohtades. Selle taha ei saa öelda, et midagi jäi," usub ta.

"Ilmaga on meil väga vedanud, seda tuult isegi täna väga ei olnud. Kui pealtvaatajaid oleks rohkem, siis oleks teistsugune, aga ma ei saa öelda, et siin midagi valesti oleks. Kõik on siin sujuvalt läinud. Ootan juba järgmist võistlust."

Pulles tegi teisipäeval olümpiamängudel oma karjääri esimese etteaste. "Hommikul juba käed värisesid. Isegi siia tulles mõtlesin, et "issand, kas saangi täna olümpiadebüüdi teha?"