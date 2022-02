Henri Roos: tegin enda sõidu ära

"Ma tegin enda sõidu ära. Ei olnud halb ja ei olnud kahjuks ka üle oma varju hüppamist. Adekvaatset sõitu näitab võib-olla see, et enda rinnanumbrist sain parema koha, mis on ühtlasi ka minu siis MK kui MM-i võrdluses parim sõit," lausus Roos ERR-ile ja pani endale hindeks "nelja".

Roosi sõnul soosivad olümpiarajad tugevamaid ja nõrgematele ei halasta. "Igalt poolt jääb natukene puudu, nii võimsusest, kiirusest, kui ka üldisest vastupidavusest. Selle kallal tuleb tööd teha ja siis juba nelja aasta pärast kõike palju paremini teha."

Roos lisas, et rada on ühteaegu küll kiire, aga nõuab ka väga palju tööd. "See esimene tõus on minutipikkune ja ega seal tagasi hoida ei saa, seal peadki kiiresti välja minema. See, kes suudab selle tempo ja valu ära kannatada, ongi kõige kiirem."

"Ma enda kohta ütleksin, et suutsin ühtlaselt lõpuni sõita. Eelnevalt kuulsin, et poole peal olin 44. ja lõpus 41. See on hea näitaja, aga samas ka näitab, et alguses ei olnud seda kiirust, et sinna ette otsa kohe sõita."

Roosi sõnul on esimene starti ikka närviline. "Nüüd see nii-öelda minu põhiala on tehtud ja saangi minna rahulikult seda klassikat sõitmaa ja eks näeb, mis sealt tuleb."

Treener Riho Roosipõld viibis pikalt karantiinihotellis ega saanud treeningutel kõrval viibida. "Ma sain juba enne siiatulekut teada, et ta on positiivne ja siis ma natukene leppisin juba sellega, et teda pole," lausus hoolealune.

"Eks mul natukene läks keerulisemaks, kuid midagi tegemata ei jäänud. Võib-olla oli paar näpunäidet puudu, et millele keskenduda. Kurb ja kahju on küll, kuid enda asjad said tehtud."