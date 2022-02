Arizona alistas igipõlise rivaali, Kriisa oli meeskonna parim sööduandja

Algviisikusse kuulunud Kriisa sai mänguaega 23 minutit, mille jooksul viskas ta kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/3), hankis kaks lauapalli (kaitselauast) ja jagas meeskonna parimana viis resultatiivset söötu. Negatiivse poole pealt tegi eestlane kaks viga ja neli pallikaotust, vahendab Korvpall24.ee.

Arizona peatreener Tommy Lloyd ei olnud rahul Kriisa tegutsemisega avapoolajal. "Tõmbasin Kerri kõrvale ja rääkisin temaga. Me laseme poolaja lõpus eduseisul käest libiseda ja tegime seda jälle. on midagi, mida me peame parandama."

