NBA: DeRozani 45 punktist võiduks ei piisanud

Philadelphia 76ersi eest tegi vägeva esituse Joel Embiid, kes viskas 32 mänguminutiga 40 punkti, haaras kümme lauapalli ja tegi kaks blokki. Heas hoos oli ka Tobias Harris, kes kogus 23 punkti ja kaheksa lauapalli.

Üleplatsimeheks kerkis Bullsi ääremängija DeMar DeRozan, kes viskas 45 punkti, haaras üheksa lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Kahekohalise punktisummani jõudsid Bullsi eest veel Nikola Vucevic (23 punkti) ja Javonte Green (17 punkti).

Joel Embiid & DeMar DeRozan battled for all 4 quarters as they both dropped 40+ points in the @sixers win!@DeMar_DeRozan: 45 PTS, 9 REB, 7 AST@JoelEmbiid: 40 PTS, 10 REB, 2 BLK pic.twitter.com/tUf1g0s6JD