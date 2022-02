Adaveres peeti Ants Antsoni mälestusvõistlusi

Kuigi Adavere jää oli pehmevõitu ja sadas lörtsi, oli kohal peaaegu kogu meie kiirusuisuparemik. Tippspordiga hüvasti jätnud Saskia Alusalu austas kohalolekuga ennekõike oma kauaaegset treenerit Väino Treimanni. Naiste 1500 meetris jäi ta alistamatuks ajaga 2.44,7.

"Pisikesest peale on see olnud kõige tähtsam võistlus ja loomulikult see, et meil on eeskujud, see on väga tähtis," ütles Alusalu.

Mehi oli stardis mõnevõrra rohkem. Treimanni kunagine õpilane, nüüdne treener Mart Markus lõpetas kiireima ajaga 2.27,3.

"Ilm on ikkagi väga halb, plusskraadid, lumi sajab ja ega sest jääst enam midagi järel pole, kui nüüd lapsed on selle distantsi juba ühe korra läbi sõitnud," sõnas Markus.

Kui võrrelda nüüd tänaseid võistlustingimusi sellega, mis olid Ants Antsonil 58 aastat tagasi Innsbruckis, on siin mingi vahe ka sees?

"Ei usu, seal oli umbes sama ilm. Antson startis ju esimeses paaris ja tagapool oli jää pehme. Meil on täna sama lugu," lausus Treimann.

Mõistagi jäävad nüüd kõik pöialt hoidma Treimanni kasvandikule Marten Liivile, kellelt oodatakse Pekingi olümpial head tulemust ennekõike 1000 meetri distantsil.

"No mina arvan, et 1000 meetris esikuuik ja kui kõik läheb hästi, siis äkki kolmas koht," tõdes Markus.