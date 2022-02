Serviti võttis käsipalli Balti liigas kümnenda järjestikuse võidu

Liidrina jätkab 34 punkti kogunud Serviti, mängu vähem pidanud Viljandi HC-l on 30 silma. Järgnevad Vilniuse VHC Šviesa 23 ja Dobele ZRHK Tenax 21 punktiga, ent Leedu ja Läti meistril on Servitiga võrreldes vastavalt kaks ja kolm kohtumist varuks. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on 14, SK Tapal 13 ja Raasiku/Mistral üheksa punkti.

Kümnes järjestikune võit tuli Servitile raskelt

Laupäeval Kehrast minimaalse paremusega jagu saanud HC Vilnius tuli Põlvasse võidumaitse suus ja andis Balti liiga liidrile kõva lahingu. Suure osa avapoolajast olid külalised värava-kahega peal, postide vahel hiilgas tõrjetega Aivaras Šakalys. Korraks said võõrustajad Henri Hiiendi värava järel 10:9 juhtima, aga peagi oldi jälle 12:14 taga.

Esimese poolaja lõpuspurt oli Servitil aga võimas. Esmalt jõuti viigini, siis viis Joonas Vassiljev oma Balti liiga debüütväravaga põlvalased 15:14 ette ning koos vaheajasireeniga viskas Anatoli Tšezlov seisuks 18:15.

Teise pooltunni algul tõrjus Eston Varusk leedukate karistusviske. Siis sattus hoogu 17-aastane Vassiljev, tabas kolm korda järjest ja 36. minutil juhtis Serviti 22:16. Kaks minutit hiljem tuli Vassiljevi väravast kohtumise suurim edu 24:17.

Vilnius hakkas vaikselt vahet vähendama, kuniks 52. minutil jõuti kahe värava kaugusele – 29:27. Tõnis Kase, Andris Celminši ja Tšezlovi tabamused hoidsid siiski leedukaid piisavas kauguses, et 33:31 võit võtta. Serviti täpsemad olidki Celminš ja Kase seitsme ning Tšezlov ja Vassiljev viie väravaga.

Naabrite tšempionid olid Kehrast ja Raasikust paremad

Päev varem Servitile kaotanud Šviesa jäi Kehrasse sõites bussiga lumevangi ning kohtumine algas 45 minutit plaanitust hiljem. Kodumeeskond kasutas vastaste pooliku valmisoleku ära ning sai viie minutiga 5:1 juhtima. David Mamporia pommvisetele lisaks tõrjus väravasuul hästi Hannes Hapsalo, peatades ka ühe leedukate karistusviske.

Mida mäng edasi, seda paremini hakkas Leedu meistri mäng toimima ja vaheajaks oli Šviesa 16:15 ees. Arvestades Kehra koosseisumuresid püsis heitlus üllatavaltki võrdsena ka esimese veerandtunni teisest poolajast, 48. minutil rebis Šviesa aga 28:23 juhtima.

Kehra võitles hästi, ehkki meeskonda juhendanud Janar Mägi andis julgelt mänguaega ka duubeltiimi palluritele. Lõpuvile tähistas siiski Šviesa 32:29 võitu. Kehralaste poolel viskas Mamporia üheksa väravat, Sigmar Seermann, Alvar Soikka ja Anton Borovski lisasid neli.

Raasiku/Mistra astus võõrsil vastu Tenaxile ja alustas hästi. Üheksandal minutil oli seis veel 6:6, kusjuures Läti meister ei suutnud pidurdada Vladislav Naumenkot. Tenax rebis kolmega ette, kuid veel seitse korda avapoolajal vähendas Raasiku vahe minimaalseks.

Poolaja võitis Tenax 19:16 ja libises pärast pausi pisut kaugemale eest. Mitte küll püüdmatult ning Raasiku auks tuleb öelda, et võideldi hingestatult. Seitsmeväravalisest kaotusseisust tulid külalised 56. minutil pärast Marko Slastinovski tabamust seisuni 32:29.

Enamat siiski ei suudetud ja Tenax võitis 35:30. Naumenko viskas üleplatsimehena 14 väravat, Danel Žigadlo ja Juri Sohhorovitš lisasid viis. Vastaste poolel tegi enim pahandust Läti koondislane Oskars Arajs 11 tabamusega.