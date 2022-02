Alves sai Barcelona võidumängus kirja värava ja punase kaardi

Atletico läks kohtumist kaheksandal minutil Yannick Carrasco väravas juhtima. Kaks minutit hiljem andis vastuse Barcelona, kui viigivärava lõi Jordi Alba. 21. minutil lõi Barcelona teise värava Gavi ning enne esimese poolaja lõppu 43. minutil saatis palli väravasse ka Ronald Araujo.

Teine poolaeg algas Barcelona neljanda väravaga, kui 49. minutil oli täpne vanameister Dani Alves, kelle jaoks oli see esimene värav pärast meeskonnaga taasliitumist. 69. minutil pidi Alves aga punase kaardi tõttu väljakult lahkuma, tehes vea Carrascole. Atletico teise värava lõi 58. minutil Luis Suarez.

