OTSEBLOGI | Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

Eelvaade:

Stardiprotokollist leiab 26 freestyle suusatajat ja kolmandana saab lähte Kelly Sildaru. Kohe tema järel teevad oma soorituse distsipliini suurfavoriidid Tess Ledeux (Prantsusmaa) ja Eileen Gu (Hiina).

Lisaks mainitutele võib välja tuua veel šveitslannade Mathilde Gremaud' ja Sarah Höfflini nimed, finaalipääsu jahivad kindlasti ka kanadalanna Megan Oldham, Venemaa olümpiakomitee esindaja Anastassija Tatalina, norralanna Johanne Killi ja mitmed teised.

Kõik sõitjad saavad kolm hüpet, millest kahe parema tulemus läheb arvesse. Päev hiljem toimuvasse finaali jõuavad kvalifikatsiooni 12 paremat.

"Kindlasti see ei ole päris seesama, kui hüpe või Big Air mäe peal, aga ma arvan, et see on kindlasti parem kui tavalised linna Big Air'id," kommenteeris Sildaru võistluspaika ERR-ile.

"Eriti just selle tõttu, et tavaliselt need on ehitatud tellingutele, sissesõit on hästi kitsas ja kuidagi see torn tundub natukene ebakindel, suurema tuulega isegi natukene kõigub.

"Siin ongi konkreetne ehitis selle jaoks tehtud, sissesõit on laiem ja tundub, et see kõik on kindlam ja mugavam," rääkis Sildaru.