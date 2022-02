Hausenberg jätkab võimsalt, Uibo sai teivashüppes nulli ja jääb MM-piletita

Tallinnas toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel alustas esimese päeva järel meeste seitsmevõistlust juhtinud Hans-Christian Hausenberg teist päeva isikliku rekordiga ning on viimase ala eel liikumas 6100 punkti graafikus.

Avapäeval kaugushüppes isikliku rekordi püstitanud Hausenberg nihutas teise päeva alustuseks tippmarki ka tõkkejooksus, kui läbis 60 meetrit ajaga 7,96. Isikliku rekordi jooksis ka Risto Lillemets (8,04), Maicel Uibo ajaks jäi 8,34 ning Taavi Tšernjavskil 8,34.

Viie ala järel oli võistluse liidril Hausenbergil koos 4484 punkti ning oma rekordigraafikut edestas ta 170 punktiga. Tõkkejooksu 7,82-ga võitnud Portugali mitmevõistleja Abdel Kader Larrinaga oli 4392 punktiga teisel kohal, Uibol oli kolmandana 4307 silma.

Teivashüppes sai Hausenberg oma algkõrgusest 4.82 üle esimesel katsel, kõrguse 5.02 alistas ta kolmandal katsel ning sai lõpuks üle ka kõrgusest 5.22. Uibo läks aga täielikult alt, kui ei saanud ka üle oma algkõrgusest ja nii ei õnnestu tal Tallinnas sisekergejõustiku MM-piletit püüda.

Kuue alaga on Hausenberg liidrina kogunud 5463 punkti, isikliku rekordi graafikust on ta ees 245 punktiga. Nii liigub ta 1000 meetri jooksu eel 6100 punkti graafikus.

Esimene päev:

Hausenberg jooksis Tallinnas 60 meetrit 6,85-ga, hüppas kaugust isiklikuks tippmargiks 7.92, tõukas kuuli 14.04 ja hüppas kõrgust 1.98. Oma isikliku rekordi (5804) graafikut edestab eestlane 167 silmaga.

"Mul oli plaan teha üks ala korraga. Ma ei mõelnud tulemusele. Teadsin, et vorm on hea - tuleb, mis tuleb," kommenteeris Hausenberg ERR-ile.. "Hüppe koha pealt... tehniliselt ei olnud midagi head. Jooks ja hüppesse minek - see oli hea, aga lennu ajal kehva. Aga pakk oli täpne ja tulemuse mõttes oli hüpe väga hea."

Tänu hiilgavale kõrgushüppele (isiklik rekord 2.19) kerkis 3409 punktiga teiseks Maicel Uibo. Ta jooksis 60 meetrit 7,27-ga, hüppas kaugust 7.34 ja tõukas kuuli 14.22. Oma isikliku rekordi graafikule (6265) jääb Uibo alla vaid 27 silmaga.

"Kõrgushüppega tuleb muidugi rahul olla," lausus Uibo. "Absoluutne rekord ka - väljas olen kunagi ammu-ammu 18 hüpanud. Selle üle olen väga õnnelik. Teised alad... nagu oli, aga oli ka krobelist asja. Hooaja esimene võistlus - ei ole hullu."

Esimese päeva järel hoiab kolmandat kohta portugallane Abdel Kader Larrinaga (3364), kellest pole aga väga kaugel Risto Lillemets (3301 punkti; 6,93 - 7.13 - 14.13 - 2.01).

"Vorm on tõesti hea, aga alade kokkupanemisega tekkis natuke probleeme," sõnas Lillemets. "Sealt läks allamäge. Lahing jäi natuke tagasihoidlikuks, aga homme on uus päev ja panen edasi. Kolm ala, punkte tagasi võtta on ja midagi ei ole veel katki."

Viies on nelja ala järel ukrainlane Vitali Žuk (3189) ja kuues Taavi Tšernjavski (3183).