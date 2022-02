Meeste kiirlaskumine lükati tugeva tuule tõttu edasi

Mäesuusatamise meeste kiirlaskumise võistlus pidi algama Eesti aja järgi kell 5.00 hommikul, kuid tugevate tuuleiilide tõttu lükati võistluse algusaega edasi.

Uus planeeritud algusaeg pidi olema kell 8.00, ent tund enne võistluse algust teatasid korraldajad, et ilmaolud ei parane ning võistlus lükatakse teadmata ajaks edasi. Paar tundi hiljem avaldasid korraldajad, et võistlus toimub esmaspäeval, Eesti aja järgi algusega kell 6.00.

Võistluse favoriitideks on sel hooajal kolm kiirlaskumise MK-etappi võitnud austerlane Matthias Mayer ja norralane Aleksander Aamodt Kilde.

The men's downhill has been rescheduled for tomorrow, which means that six Olympic medals will be awarded tomorrow!#fisalpine pic.twitter.com/7RwNeo9JiD