Arizona juhendaja emotsionaalsest Kriisast: korvpalli peabki kirega mängima

Külalismeeskond läks 6.30 enne kohtumise lõppu 60:54 juhtima, aga Arizona viskas minutiga kuus punkti ning Kerr Kriisa tabav kolmene tõi tabloole viigi. Veidi hiljem tehti 10:0 spurt ja nii jätkati võimsat võiduseeriat: kodusaalis on Arizona võitnud kõik 13 kohtumist, kokku on Kriisa koduülikoolil 19 võitu ja kaks kaotust.

33 minutit väljakul viibinud Eesti koondislane tabas viiest kaugviskest kolm ja kogus 13 punkti, viis lauapalli ja kaks korvisöötu. Arizona resultatiivseim oli 18 punkti visanud ja 11 lauapalli noppinud Azuolas Tubelis.

Arizona peatreener Tommy Lloyd pidi mängujärgsel pressikonverentsil vastama ka küsimusele, kuidas ta Kriisa emotsioone kontrolli all hoiab. "Tema ja mina oleme pidevas lahingus. Mina ei tunne selliseid emotsioone. Mõnikord räägin temaga, ta vaatab mind ja raputab pead. Seda mängu peabki kirega mängima. Seepärast ta ongi meie programmi jaoks ideaalne mängujuht: ta on kirglik, meie fännid on sama kirglikud ja see on suurepärane kombinatsioon."