Eesti tippmaratoonarid valmistuvad hooajaks Keenias

Eesti maratonijooksus on praegu kolm meest, kes on võimelised jooksma aja alla 2:10 ja ründama ka Pavel Loskutovi nimel olevat Eesti rekordit 2:08.53. Keenias laovad nad hooajaks põhja.

"Eesmärkide seadmisel ma vaatan ikka neid kõige kõrgemaid sihte. Mis võiks olla järgmine? Ongi seesama EM - ma usun, et see saab olema üks viimaseid võistlusi, kus mul on šanss kaasa rääkida top kuue koha eest, kui mitte medali eest," lausus Nurme ERR-ile.

Roman Fosti jookseb järgmise katsevõistlusena poolmaratoni märtsi keskel Gentis. Maratonitiimi ühine eesmärk on ambitsioonikas meeskondlik medal suve lõpul Münchenis toimuvatelt Euroopa meistrivõistlustelt.

"Vorm on paranemas ja võtan samm-sammult, et olla just Euroopa meistrivõistlustel oma parimas hoos," lausus Fosti. "Kuna me oleme ikkagi välja hõiganud kõrged eesmärgid, siis see kohustab ka mind andma endast 110 protsenti ja ma loodan, et ka teised tiimiliikmed mõtlevad samamoodi."

Kaur Kivistik valmistub oma esimeseks maratoniks veebruari keskel Sevillas. "Võib-olla see lõpptulemus ei olegi tõesti nii oluline, kui see tuleb kaks minutit aeglasem või kaks minutit kiirem," märkis Kivistik. "Lõppkokkuvõttes on seal väga palju muud, mida kaasa haarata."