Serviti alistas Leedu meistri ja jätkab Balti liiga liidrina

Koroonaviirus laastab Eesti käsipalliklubisid sarnase hooga nagu teisigi tegevusvaldkondi. Kõige vähem on hetkel sellest räsitud Viljandi HC ja SK Tapa, kes läksid sel hooajal kolmandat korda vastamisi. Eelmised kaks kohtumist oli Tapa kodusaalis kaotanud.

Viljandis sai kodumeeskond kerge algedu, aga Vahur Oolup tõi kuuendal minutil 3:3 viigi. Seejärel ei saanud tapalased kuidagi palli mööda hästi tõrjunud Rasmus Otsast ning teisel pool platsi sattus hoogu Kristo Voika, kelle kahe tabamuse järel juhtis Viljandi 8:4. Külalised võitlesid ja Marcus Rätteli karistusviskest saadi 18. minutil kahe värava kaugusele – 10:8.

Järgmised kümme minutit kallutas Viljandi aga enda kasuks seisuga 8:1 ning läks riietusruumi 19:11 eduseisul. Avapoolaja pealevisete tabavusprotsendid – vastavalt 73 ja 38 – olid kõnekad. 37. minutil kasvatas Ott Varik mulkide edu kümnele väravale ja sinna kanti jäi see püsima kohtumise lõpuni.

Viljandi 36:27 võidu heaks panustasid Voika ja Hendrik Koks seitsme, Ott Varik kuue ning Sten Maasalu viie väravaga. Tapa kasuks tabas Rättel kümme, Oolup kuus ja Andreas Parve kolm korda.

Kõige raskem ülesanne oli laupäeval ilmselt Raasiku/Mistral, kes haigusest räsituna astus võõrsil vastu tiitlikaitsja Klaipeda HC Dragunasele. 13. minutiks jäädi 1:9 kaotusseisu, aga Kristian Käbi heade tõrjete abil saadi mängu sisse ning poolaeg kaotati 9:16.

Ehkki vahe kasvas üle kümne värava, võitles Raasiku lõpuni, pidi aga siiski tunnistama Dragunase 38:27 paremust. Markus Kask, Aleksander Keskküla, Vladislav Naumenko ja Juri Sohhorovitš viskasid raasikulaste kasuks viis väravat.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustas HC Vilniust vägagi muutunud koosseisus. Duubelmeeskonnast edutati mitmeid pallureid ning mõlema põhiväravavahi puudumisel asus postide vahele 16 aastat tagasi Kehraga Balti liiga võitnud ja eelmisel sajandil Eesti koondistki esindanud 41-aastane Hannes Hapsalo.

Kehra jäi 1:4 ja 3:7 taha ning 20. minutil oldi endiselt tagaajaja osas, kui Vilnius juhtis 12:8. Siis tehti aga 5:1 vahespurt ja Tanel Vilks tõi tabloole 13:13 viigi. Poolaja lõpul lasti vastane jälle eest ja puhkama mindi Vilniuse eduseisul 18:15. Kehra alustas teist pooltundi Kristofer Liedemanni ja Vilksi tabamustega.

David Mamporia seadis jalule viigi ning Anton Borovski viis 35. minutil kehralased 20:19 juhtima. Pärast Hapsalo teist karistusvisketõrjet selles kohtumises tuli Sigmar Seermannilt 43. minutil 24:22 ning Kehra edu püsis. Viis minutit enne lõppu tegi Seermann kiirrünnakust 30:27, aga leedukatel oli varuks võimas lõpuspurt.

Korra sai Kehra veel Alvar Soikka värava järel ette 31:30, kuid pidi vastu võtma valusa kaotuse tulemusega 31:32. Mamporia viskas kümme, Seermann üheksa ning Vilks ja Liedemann neli väravat.

Serviti alistas Leedu meistri

Laupäevane maraton käsipalli Balti liigas lõppes Mesikäpa hallis, kus kohtusid Eesti ja Leedu meistrid. Põlva Serviti oli hoolimata mitmest puudujast kindlalt parem Vilniuse VHC Šviesast, võttes üheksanda järjestikuse võidu tulemusega 32:26 (18:12).

Serviti jätkab 18 mängu järel liidrina 32 punktiga, Viljandi HC-l on kaks silma vähem. Otsepääse finaalnelikusse hakkab mõlema Eesti klubi jaoks ühe reaalsem näima, sest kuigi jälitajatel on kaks-kolm kohtumist vähem peetud, on vahe suur. Šviesal on 21, HC Vilniusel 20 ja Dobele ZRHK Tenaxil 19 punkti.

Šviesa näol oli esiteks tegu valitseva Leedu meistri ja teiseks tabelitipus oleva Eesti duo lähima jälitajaga. Servitil puudusid paljude teiste seas vasakääred Henri Sillaste ja Mathias Rebane ning nii alustas veidi harjumuspäratul positsioonil Henri Hiiend. Lisaks tegid debüüdi Põlva esindusmeeskonna eest 17-aastased Joonas Vassiljev ja Karl Markus Kannel.

Külalised alustasid isukalt ja pääsesid 3:1 ette, kuid Serviti sai kiirelt kaitse korda ning koos Eston Varuski tõrjetega pandi kokku võimas kaheksaminutiline periood. Selle jooksul tabas Andris Celminš kolm ja Arturs Meikšans kaks korda ning 12. minutil juhtis juba Serviti 8:4.

Šviesa oli põlvalaste kaitse vastu jätkuvalt hädas ning kodumeeskonna saadud kiirrünnakud tõid tulemust – Kristjan Muuga tabamus aitas Serviti 13:7 ette. Poolajavileks näitas tabloo numbreid 18:12 ja teise pooltunni algul hoidis Serviti vastaseid viis minutit väravata.

Rünnakul tabas kahel korral Muuga ning Celminši täpsest viskest tuli 21:12. Sama mees kasvatas 38. minutil vahe kümnele väravale ja ehkki Leedu meister lõpuminutitel vahet vähendas, kindlustas Serviti liidrikohta 32:26 võiduga. Celminš tabas kaheksa korda, Muuga ja Tõnis Kase lisasid viis ning Hiiend ja Carl-Eric Uibo neli väravat.

"Arvasime, et puudujatest tingitud aukude lappimine saab raske olema, aga mehed tegid väga-väga hea mängu. Eriti esimesel poolajal, kus hoidsime tehnilise praagi peaaegu nulli peal ja leidsime häid lahendusi rünnakul," kiitis meeskonna sooritust peatreener Kalmer Musting.

"Muidugi tõmbasime teisel poolajal veidi hoogu maha, mõeldes juba pühapäevase mängu peale. Tervikuna olen väga rahul nii mängupildi kui ka suhtumisega, sest mängijad teadsid, et nii mõnedki peavad tavapärase 15-20 minuti asemel enam kui kaks korda rohkem rabama," lisas Musting.