Tamsalu-Neeruti maratoni võitis Robert Heldna

Estoloppeti sarja teise etapi maraton tõi Tamsalu Suusastaadionile kokku üle 550 suusataja, nende hulgas ka endine Eesti president Kersti Kaljulaid.

42 km maratoni finišijoone ületas esimesena Robert Heldna (TT Spordiklubi) ajaga 2:01.58. Talle järgnesid Mart Kevin Põlluste (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 2:02.01 ja Norman Pirk ajaga 2:02.16.

Võitja Robert Heldna tunnistab, et rajaolud olid keerulised: "Eest ei saanud ära sõita, see oli karm, kui proovisid seal üksi hakata kõike dikteerima. Lõpus olime üks hetk kahekesi ja siis kolmekesi ja viimasel kilomeetril panin paremuse maksma," kirjeldab Heldna heitlust esikolmikus sõitnud suusatajate vahel. Ta lisab veel, et saadab võidu Pekingisse oma TT Spordiklubi tiimile.

Kiireim naine oli Tatjana Mannima (Suusasemud I) ajaga 2:08.02, Merilin Jürisaar (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 2:11.18 ja Teesi Tuul (Viljandi Suusaklubi) ajaga 2:16.27.

Naiste võitja Tatjana Mannima sõnul on tal vorm hea ning rada ei olnud samuti midagi hullu. "Põllu peal oli natuke pehme, aga metsade vahel oli täitsa hea kõva rada," sõnab Mannima, kes plaanib võistlemas olla ka järgmisel nädalal 23. Alutaguse Maratonil.

19 km distantsi võidu haaras endale meestest Anatolii Shibanov (ShibEST) ajaga 1:05.33 ning naistest sõitis esikohale Heidy-Liisbet Kukk (Kagu Biathlon) ajaga 1:24.05.

23. Tamsalu-Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemetsa sõnul läks maraton sujuvalt. "Öösel tuiskas ja sadas lund, kuid jõudsime raja ilusti võistluse alguseks taas korda seada ning ilmaolude poolt esitatud väljakutse sai edukalt ületatud," tundis peakorraldaja rahuolu.

Estoloppeti sarja kolmas etapp, 23. Alutaguse Maraton toimub järgmisel laupäeval, 12. veebruaril kell 11.00 distantsidega 44 km ja 22 km. Maratonile eelneval õhtul, 11. veebruaril kell 20 toimub 22km Alutaguse Öömaraton.