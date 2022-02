21-aastane rootslane jättis küngaslaskumise suurkuju kullata

21-aastane rootslane laskus pärast Kingsburyt ja näis olevat üllatunud, kui tema skoor oli tiitlikaitsjast kõrgem. "Ma teadsin, et tegin suurepärase laskumise, aga ma teadsin, et ka Mikaeli sooritus oli hea," lausus ta. "Ma ei olnud kindel, et mul oli parim laskumine. Ma olin superõnnelik, kui nägin skoore."

Teiseks tulnud 29-aastane Kingsbury on ala tituleerituim tegija - PyeongChangi kuldmedalile eelnes hõbemedal 2014. aasta Sotši mängudelt. Lisaks on tal kokku kuus maailmameistritiitlit.

Esikolmikule järgnesid prantslane Benjamin Cavet (79,44), ameeriklane Nick Page (78,90) ja austraallane Cooper Woods-Topalovic (78,88).