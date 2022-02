Kontaveit alustab Peterburis šveitslanna vastu

Viimati mängisid Kontaveit ja Teichmann mullu USA lahtistel teises ringis ja samuti kohtuti ülemöödunud aastal New Yorgis toimunud turniiril. Mõlemal juhul jäi kahes setis peale eestlanna.

Tegemist on Kontaveidi esimese turniiriga pärast Austraalia lahtiseid, kus ta alistas avaringis tšehhitar Katerina Siniakova 6:2, 3:6, aga kaotas teises ringis taanlannale Clara Tausonile 2:6, 4:6.

Teises ringis katkesid Austraalia lahtised ka 24-aastase Teichmanni jaoks. Esimeses ringis sai ta jagu horvaaditar Petra Marticist 6:3, 6:3, aga alistus siis valgevenelannale Viktoria Azarenkale 1:6, 2:6.

Peterburi turniiril on Kontaveidil teine asetus ja temast kõrgema paigutusega on turniiril vaid kreeklanna Maria Sakkari. Tegemist on ainsate maailma esikümne tennisistidega sel võistlusel.