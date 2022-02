Drell viskas NBA tütarliigas kahekohalise punktisumma

Windy City võitis avaveerandi 27:23 ning hoidis eduseisu mängu lõpuni. Poolajavileks juhiti 46:34 ja kolmanda veerandi järel 82:65, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

Eelmisel kuul Bullsiga liitunud Drell tegi uue meeskonna eest oma seni parima esituse, kui viskas 20 minutiga 12 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/3, vabavisked 2/2). 21-aastane mängumees pakkus seejuures ka ühe ilusa pealtpaneku.

HENRI DRELL ON! HIS! HEAD!



For your own safety, BEWARE of jumping with @henridrell! pic.twitter.com/cdNdOWp4F9