MK-sarja üldliider pahandas Pekingis korraldajate ja kohtunikega

Pekingi taliolümpial said laupäeva hommikul meeste kiirlaskumise viimasel treeningul osaleda vaid kolm meest, enne kui see tugeva tuule tõttu katkestati.

Laskuda said austerlane Matthias Mayer, itaallane Christof Innerhofer ja favoriit, kiirlaskumise arvestuses MK-sarja liidriks olev norralane Aleksander Aamodt Kilde. "Kuna laskumisel valitseb tugev tuul ja ilmateade ei näita lähiajal selle vaibumist, on kohtunikud koos korraldajatega otsustanud tänase treeningu pooleli jätta," kirjutas seejärel FIS.

MK-sarja üldliidrile, šveitslasele Marco Odermattile see mõistagi ei meeldinud. "See pole lihtsalt aus. Minu jaoks on väga suureks probleemiks see, kuidas võistluse kohtunikud meie kui sportlastega suhtlevad," sõnas Odermatt. "Nad teevad oma otsuse ilma meilt midagi küsimata. Saime FIS-iga paar lauset rääkida, aga kohtunikud keerasid siis raadio kinni ja rohkem ei vastanud. See lihtsalt ei tööta."

Kuna Pekingi olümpiamäel pole varem võisteldud, sai laupäeval laskunud trio Odermatti sõnul ebaausa eelise. "Kui võistleksime Wengenis või Kitzbühlis, teaksid kõik neid nõlvasid. Siin on aga kõik uus, kõik erinev. Iga laskumine aitab sul õiget joont leida. Loodetavasti rahuneb tuul homseks ja me saame ausa võistluse," ütles Odermatt.

"Olen veidi vihane, sest ma tahtsin laskuda," rääkis sel hooajal oma karjääris esmakordselt MK-etapil pjedestaalile jõudnud austerlane Daniel Hemetsberger. "Tuul oli raja keskel väga tugev, aga arvan, et meil oleks olnud võimalik seal hoogu maha võtta. Oleme kõik täiskasvanud sportlased, professionaalid. Oleksime sellega hakkama saanud."

Mehed jagavad kiirlaskumise medalid välja pühapäeval.