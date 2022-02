TÄNA | Kaidy ja Keidy Kaasiku teevad suusavahetusega sõidus olümpiadebüüdi

Neli aastat tagasi PyeongChangis võitis suusavahetusegas sõidus kulla rootslanna Charlotte Kalla, kellele järgnesid Marit Björgen ja Krista Pärmäkoski.

Kalla ja Pärmäkoski on stardis ka laupäeval, ent Pekingi OM-il on suurema tähelepanu all Frida Karlssoni ja Therese Johaugi oodatav duell.

33-aastane Johaug on küll 14-kordne maailmameister, aga olümpiamängudelt tema auhinnakappi veel ühtegi individuaaldistantsi kulda ei kuulugi: tema ainus olümpiavõit pärineb 2010. aasta Vancouveri mängudelt, kus kuulus Norra 4x5 km kuldsesse teatenaiskonda. Sotšis teenis ta hõbeda ja pronksi ning PyeongChangi mängudelt pidi Johaug eemale jääma võistluskeelu tõttu.

65 starti tuleva naise seas on ka kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku, neist esimene kannab numbrit 54 ja teine 56.