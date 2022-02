Šapovalov sõlmis Floraga kolmeaastase lepingu

18-aastane Šapovalov on Flora U-21 võistkonna eest väljakul käinud 36. korral ning löönud 39 väravat. Ta tegi Esiliigas debüüdi juba 2018. aastal ning pärast edukat Flora U-21 mängimist kutsuti talendikas ründaja Saksamaale. Freiburg sõlmis mängijaga lepingu ning Šapovalov liitus Freiburgi U-17 võistkonnaga, kirjutab Flora oma koduleheküljel.

Mängija naases pärast pandeemia algust tagasi kodumaale ning liitus TJK Legioniga, kus ta tegi ka Premium liiga debüüdi. Ründeässal on Premium liigas kirjas 28 mängu, 11 väravat ja kolm väravasöötu. 2022. aasta hooaja ettevalmistust alustas mängija Floraga, mis oli talle justkui testimisperiood, mis lõppes hästi – mängija sõlmis klubiga kolmeaastase lepingu.

"Tunnen ennast Floras hästi ning mulle meeldib siin meeskonnas kõik: trennid ja meeskonnakaaslased. Loodan, et saan FC Floras palju õppida," ütles Šapovalov.

"Olen varasemalt juba mänginud FC Flora duubli eest ning osad asjad on juba tuttavad – alati on tore naasta sinna, kus oled varem olnud," lisas ründaja.

"Minu ja Flora eesmärgid on samad – võita kõik võimalikud tiitlid ja mängida Euroopas hästi," sõnas Šapovalov lõpetuseks.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: "Aleksandr Šapovaloviga oleme varem koostööd teinud, kui ta meil FC Flora U-21 meeskonnas mängis. Teame tema tugevusi, teame, et tegemist on väravalööjaga, teame ka, millega tuleb tööd teha. Testiperiood näitas meile, et ta on persoonina küpsenud ja valmis jalgpallurina järgmist sammu astuma. Usume, et ta on heas keskkonnas ja meile heaks täienduseks."