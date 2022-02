Noored saavad sel nädalavahetusel Balti liigas rohkem vastutust

Käsipalli Balti liigas on meeskondadel kirjas erinev arv kohtumisi: põhiturniiril on mõnel pidamata seitse, teistel kümme mängu. Sel nädalavahetusel jäävad neli Eesti klubi kodumaa pinnale punkte jahtima, Raasiku/Mistra aga võtab ette pika teekonna Läti ja Leedu tippklubide juurde.

Põlva Serviti ja Viljandi HC jätkavad liigatabeli esiduona, vastavalt 30 ja 28 punktiga. Vilniuse VHC Šviesal on 21 ja Dobele ZRHK Tenaxil 19 silma, ent mõlemal kaks kohtumist vähem peetud. HC Vilniusel on 18 punkti ja kolm mängu varuks. Kohtadel kaheksa kuni kümme paiknevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14, SK Tapa 13 ja Raasiku/Mistra kaheksa punktiga.

Kalmer Musting: liigume üks päev korraga

Serviti on Balti liigas võitnud kaheksa kohtumist järjest, sel nädalavahetusel võõrustatakse lähimaid jälitajaid Leedust, kui laupäeval kohtutakse Šviesaga ja siis HC Vilniusega. Septembrikuises avavoorus oli Serviti leedukatest vastavalt 29:23 ja 33:27 parem.

"Ei mäletagi, millal viimati meeskond nii keerulises seisus oli, sest kahjuks on päevakajaline haigus nüüd meie tiimi tugevalt sisse löönud. Iga päev toob uusi lööke, aga mitmed põhimehed jäävad eemale ja Balti liiga juhtkonna loal tõstame Coopist noori juurde, et need mängud ära pidada," tunnistas Serviti peatreener Musting.

"Mõned positsioonid on täitsa tühjad, nii et mõtted on peamiselt selle juures, kellega ja kuidas mängida. Järgmisel nädalal on ju uued mängud, nii et puzzlet tuleb ka pikema perspektiiviga kokku panna. Liigume üks päev korraga, aga reaalselt saab meil Vilniuse klubide vastu raske olema," sõnas Musting.

Samade vastastega võtab mõõtu ka HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kes suurte koosseisumurede kiuste sai nädal tagasi Lätis käies võidulisa. Šviesa ja Vilniusega septembris võõrsil mängides jäi Kehra mõlemal korral kaotajaks, ehkki Leedu meistri Šviesa vastu juhiti poolajal kuue väravaga.

Paljude puudujatega Raasiku/Mistra külastab naabrite tipptiime

Kõige raskem nädalavahetus ootab Raasiku/Mistrat, kel ees kohtumine tiitlikaitsja Klaipeda HC Dragunasega, et siis pühapäevasel koduteel mängida Dobele ZRHK Tenaxiga. Meeskonna Balti liiga debüüdil anti Läti meistrile kõva lahing ning kaotati 26:31, Dragunasele jäädi septembris alla selgemalt ehk 21:31.

Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp oli oma kange konkurendiga Põlvast samal lainel. "Meil on põhikoosseisust kuus meest eemal, viirus laiutab nii esindus- kui ka duubelmeeskonnas. Aga sõidame täna välja ning võtame Leedu-Läti reisile ikka 11 pallurit kaasa," teatas Lepp.

"Optimistlikult võime hooaja lõpu suunas vaadata, sest praeguseks on meil kõik mängijad viirushaiguse läbi põdenud. Meil on õnneks küllalt pikk pink ja ühtlane koosseis, nii saavad Dragunase ja Tenaxi vastu vastutust mitmed, kel seni Balti liigas kogemusi vähem," lisas Lepp.

Ühe mänguga piirduvad sel korral Viljandi HC ja SK Tapa, kes kohtuvad omavahel. Tänavusel hooajal polegi tapalased veel Viljandit külastanud, kahel korral on mulgid kodusest konkurendist üle olnud võõral väljakul, Balti liigas 28:23 ja koduses meistrisarjas 34:26.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

5.02. 14:00 Klaipeda HC Dragunas – Raasiku/Mistra (Klaipedas)

5.02. 14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Vilnius (Kehras)

5.02. 14:00 Viljandi HC – SK Tapa (Viljandis)

5.02. 18:00 Põlva Serviti – Vilniuse VHC Šviesa (Põlvas)

6.02. 14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Vilniuse VHC Šviesa (Kehras)

6.02. 16:00 Põlva Serviti – HC Vilnius (Põlvas)

6.02. 17:00 Dobele ZRHK Tenax – Raasiku/Mistra (Dobeles)