Atlanta katkestas Phoenixi võiduseeria, Warriors alistas Kingsi

Trae Young viskas 43 punkti, kui Atlanta Hawks alistas 124:115 Phoenix Sunsi ning katkestas nende 11-mängulise võiduseeria. Kevin Huerter ja John Collins panustasid mõlemad võitu 29 punkti. Sunsi kasuks viskas Devin Booker 32 punkti. Mikal Bridges sai kirja 24 punkti ja kaheksa lauapalli ning Chris Paul 18 punkti ja 12 korvisöötu.

