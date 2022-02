Kalju pikendas koostööd endise koondislase Gusseviga

Mullu suvel Tallinna JK Legionist Nõmme Kaljusse liikunud Gussev pääses uue koduklubi eest väljakule kaheksas Premium liiga kohtumises ja lõi kaks väravat. Karikasarjas lisandus veel kaks kohtumist ja kaks väravat.

"Kalju peres oma karjääri jätkamine valmistab mulle tõesti suurt rõõmu ja mõistagi annan endast meeskonna, klubi ja ühiste eesmärkide nimel kõik," kommenteeris Maksim Gussev oma uut lepingut. "Ma olen kindel, et Kaljus toimuvaid positiivseid muudatusi näevad kõik ja ma usun, et see on meie klubi uus tulemine."

Nõmme Kalju spordidirektor Argo Arbeiter lisas: "Hea meel on Maksimi uue lepingu üle. Ta on olnud meiega alates ettevalmistuse algusest, pingutanud kõvasti ja tõestanud oma kvaliteeti. Meeskonnale on väga tähtis, et igas liinis on tugev konkurents ja just seda Maksim meile pakub."

Gussevil on üheksa sõprusmängu ja üks värav kirjas ka Eesti täiskasvanute koondises, aga viimati kuulus ta valikusse 2016. aastal.