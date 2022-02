Norra kurjustab korraldajatega: hotellijuht teab terviseandmeid enne meid

Norra laskesuusatajatest on lähikontaktseteks tunnistatud Johannes Thingnes Bö ja Ingrid Landmark Tandrevold. Övrebrö sõnul sai sellest enne norralasi teada hotellipealik.

"Ta on korralik inimene, aga ta ei oleks pidanud informatsiooni saama enne meid. See on täielik Metsik Lääs," lausus Övrebrö. "Me saime selle veidi hiljem kui pidanuks ja see tähendab, et meil pole asjadest täielikku ülevaadet, kui hakkame rakendama vastumeetmeid."

"Me ei saa meetmeid rakendada kuulujuttude peale, see tekitab ebakindlust. See ei ole professionaalne ja nii ei saa me oma tööd korralikult teha. Me tahame vastuseid nii kiiresti kui võimalik, et saaksime meetmed kasutusele võta. Ma arvame, et see oli liiga hilja."

Lähikontaktseteks arvatud Thingnes Bö ja Tandrevold saavad hotellitoast välja ja võivad viibida treeningutel, aga jääma ülejäänud ajal oma tuppa ega saa näiteks ka teistega koos einestada.