Aganitsa klubi jõudis võiduga suurfavoriidi üle karikafinaali

Kohtumise võitis tulemusega 3:2 (22:25, 25:15, 18:25, 25:14, 15:12) Friedrichshafen ja lülitas sellega konkurentsist üheteistkordse Saksamaa meistri, vahendab Võrkpall24.ee.

Andri Aganits ise mängul haiguse tõttu ei osalenud. Friedrichshafeni parimaks mängijaks valiti sidemängija Dejan Vincic.

Võitjameeskonna triumf on seda märkimisväärsem, et Berliini jaoks on tegemist hooaja esimese kaotusega.

Loe edasi Võrkpall24.ee portaalist.